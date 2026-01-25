என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
பிபிஎல் தொடர் - ஆறாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ்!
- சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் அணியை 2015, 2017 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில் வென்றிருந்த நிலையில், தற்போதும் வெற்றி.
- ஸ்கார்ச்சர்ஸ் மற்றும் சிக்ஸர்ஸ் ஆகிய இரண்டு அணிகளும் சேர்ந்து, இதுவரை நடந்த 15 பிபிஎல் தொடர்களில் ஒன்பதை வென்றுள்ளன.
ஆஸ்திரேலியாவில் இன்று நடைபெற்ற 15வது பிபிஎல் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி 6வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணி. இதன் மூலம் பிபிஎல் வரலாற்றில் அதிக முறை கோப்பையை வென்ற அணி என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளது.
பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணி இன்று இறுதிப்போட்டியில் ஒன்பதாவது முறையாகவும், சிக்ஸர்ஸ் அணிக்கு எதிராக ஆறாவது முறையும் களமிறங்கியது. இதற்கு முன்பு சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் அணியை 2015, 2017 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில் வென்றிருந்த நிலையில், தற்போது நான்காவது முறையாக இறுதிப் போட்டியில் தோற்கடித்து, அதன் ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்துள்ளது. ஸ்கார்ச்சர்ஸ் அணி, பிபிஎல் இறுதிப் போட்டியில் சிஸ்சர்ஸ் அணியிடம் இரண்டு முறை, அதாவது 2012 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் தோற்றுள்ளது.
2011, 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளில் சாம்பியன்களான சிஸ்சர்ஸ் அணி, பிபிஎல்-லின் இரண்டாவது மிக வெற்றிகரமான அணியாகும். இந்த ஸ்கார்ச்சர்ஸ் மற்றும் சிக்ஸர்ஸ் ஆகிய இரண்டு அணிகளும் சேர்ந்து, இதுவரை நடந்த 15 பிபிஎல் தொடர்களில் ஒன்பதை வென்றுள்ளன.
பிரிஸ்பேன் ஹீட் அணி 2012 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் இரண்டு முறை சாம்பியனாக முடிசூட்டப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம், சிட்னி தண்டர், அடிலெய்டு ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ், மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ் மற்றும் ஹோபார்ட் ஹரிகேன்ஸ் ஆகிய அணிகள் தலா ஒரு பட்டத்தை வென்றுள்ளன.
பிக் பாஷ் லீக்
பிக் பாஷ் லீக், இந்தியாவின் ஐபிஎல் தொடர்போல ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் டி20 கிரிக்கெட் தொடராகும். இது டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி வரை நடைபெறும். இந்த கிரிக்கெட் தொடர் ஆஸ்திரேலியாவால் 2011இல் தொடங்கப்பட்டது. இதில் 8 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.