4-வது டெஸ்ட் போட்டி: ஜோஷ் டங் மிரட்டல் பந்துவீச்சு: ஆஸ்திரேலியா அணி 152 ரன்னுக்கு ஆல் அவுட்
மெல்போர்ன்:
இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் முதல் 3 டெஸ்ட் போட்டியிலும் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றி விட்டது.
இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் 4-வது டெஸ்ட் போட்டி இன்று மெல்போர்னில் தொடங்கியது. கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு மறுநாள் நடக்கும் இப்போட்டி பாக்சிங் டே டெஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இந்த டெஸ்ட் இந்திய நேரப்படி இன்று அதிகாலை 5 மணிக்கு தொடங்கியது. டாஸ் ஜெயித்த இங்கிலாந்து கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் பந்துவீச்சை தேர்வு செயதார். இதையடுத்து ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. தொடக்க வீரர்களாக டிராவிஸ் ஹெட், ஜாக் வெதரால்ட் களம் இறங்கினர்.
இங்கிலாந்தின் ஜோஷ் டங், அட்கின்சனின் அபார பந்துவீச்சில் ஆஸ்திரேலிய விக்கெட்டுகள் சரிந்தன. ஹெட் 12 ரன்னிலும், வெதரால்ட் 10 ரன்னிலும், லபுஸ்சேன் 6 ரன்னிலும், சுமித் 9 ரன்னிலும் அடுத்தடுத்து அவுட் ஆனார்கள். ஆஸ்திரேலிய அணி 51 ரன்னுக்கு 4 விக்கெட்டை இழந்தது.
அதன்பின் கவாஜா-அலெக்ஸ் கேரி ஜோடி சிறிது நேரம் தாக்குப்பிடித்தது. மதிய உணவு இடைவேளையின் போது ஆஸ்திரேலியா 25 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுக்கு 72 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
உணவு இடைவேளைக்கு பிறகு கவாஜா 29 ரன்னிலும், அலெக்ஸ் கேரி 20 ரன்னிலும் அவுட் ஆனார்கள். ஆஸ்திரேலியா 91 ரன்னுக்கு 6 விக்கெட்டை இழந்து திணறியது. அதன்பின் கேமரூன் கிரீன்-மைக்கேல் நெசர் ஜோடி நிதானமாக விளையாடியது. அந்த அணி 36-வது ஓவரில் 100 ரன்னை தொட்டது.
கேரூமன் கிரீன் 17 ரன்னிலும், அடுத்து களம் வந்த மிட்செல் ஸ்டார்க் ஒரு ரன்னிலும் அவுட் ஆனார்கள். ஆஸ்திரேலியா 45.2 ஓவர்களில் 152 ரன்னுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. அதிகபட்சமாக மைக்கேல் நெசர் 35 ரன்கள் எடுத்தார்.
இங்கிலாந்து தரப்பில் ஜோஷ் டங் 5 விக்கெட் வீழ்த்தினார். அட்கின்சன் 2 விக்கெட்டும், ஸ்டோக்ஸ், கார்சே தலா ஒரு விக்கெட்டும் கைப்பற்றினர்.