      ஆசிய கோப்பை டி20: விராட்- ரிஸ்வான் சாதனையை முறியடித்த அபிஷேக் சர்மா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Sept 2025 9:04 PM IST
      • இலங்கைக்கு எதிரான இன்றைய ஆட்டத்தில் அபிஷேக் சர்மா 61 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார்.
      • இதன்மூலம் ரிஸ்வான், விராட் கோலி சாதனை அபிஷேக் சர்மா முறியடித்துள்ளார்.

      ஆசிய கோப்பை தொடரின் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா- இலங்கை அணிகள் விளையாடி வருகிறது. இதில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி கில்- அபிஷேக் சர்மா களமிறங்கினர். கில் 2-வது ஓவரிலேயே ஆட்டமிழந்தார். அபிஷேக் சர்மா வழக்கம் போல் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இதனால் 22 பந்தில் அரை சதம் கடந்து அசத்தினார்.

      இதன்மூலம் ஆசிய கோப்பை டி20 தொடரில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்கள் பட்டியலில் ரிஸ்வான், விராட் கோலியின் சாதனையை அபிஷேக் சர்மா முறியடித்துள்ளார்.

      டி20 ஆசிய கோப்பைப் பதிப்பில் அதிக ரன்கள் எடுத்த வீரர்கள் பட்டியல்:-

      289* - 2025-ல் அபிஷேக் சர்மா (6 இன்னிங்ஸ்)

      281 - 2022-ல் முகமது ரிஸ்வான் (6 இன்னிங்ஸ்)

      276 - 2022-ல் விராட் கோலி (5 இன்னிங்ஸ்)

      196 - 2022-ல் இப்ராஹிம் ஜத்ரான் (5 இன்னிங்ஸ்)

      Asia Cup 2025 Abhishek Sharma ஆசிய கோப்பை 2025 அபிஷேக் சர்மா 
