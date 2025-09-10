Live
      ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட்: UAE-க்கு எதிராக இந்தியா பந்து வீச்சு தேர்வு- சுஞ்சு சாம்சன், கில்லுக்கு இடம்..!
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Sept 2025 7:42 PM IST (Updated: 10 Sept 2025 7:53 PM IST)
      • சஞ்சு சாம்சன், சுப்மன் கில், குல்தீப் யாதவ் இடம் பிடித்துள்ளனர்.
      • வேகப்பந்து வீச்சில் பும்ரா மட்டுமே முதன்மை பவுலராக உள்ளார்.

      ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நேற்று தொடங்கியது. இன்றைய போட்டியில் இந்தியா- ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இதற்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டதில் இந்திய அணி கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் டாஸ் வென்று பந்து வீச்சை தேர்வு செய்துள்ளார்.

      இந்திய அணி விவரம்:-

      அபிஷேக் சர்மா, சுப்மன் கில், சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன், ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்ட்யா, அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ், பும்ரா, வருண் சக்ரவர்த்தி.

