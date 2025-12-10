என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      சன்னி லியோன் படத்தை X தளத்தில் பகிர்ந்த அஸ்வின்.. ஏன் தெரியுமா?
      X

      சன்னி லியோன் படத்தை X தளத்தில் பகிர்ந்த அஸ்வின்.. ஏன் தெரியுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Dec 2025 3:15 AM IST (Updated: 10 Dec 2025 3:16 AM IST)
      • முன்னாள் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஷ்வின் சமூக ஊடகங்களில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தினார்.
      • ஒருபுறம் சன்னி லியோனின் படத்தையும் மறுபுறம் இன்னொன்றையும் அவர் பதிவிட்டார்.

      இந்திய அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஷ்வின் எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவு அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது.

      முன்னாள் ஆபாச நடிகையும் இந்நாள் பாலிவுட் நடிகையுமான சன்னி லியோனின் புகைப்படத்தைப் அவர் பகிர்ந்து கொண்டார்.

      சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபியில் இளம் வீரர் சன்னி சந்துவின் அற்புதமான ஆட்டத்திற்கு அஸ்வின் இப்படித்தான் வாழ்த்து தெரிவிப்பாராம்.

      ஒருபுறம் சன்னி லியோனின் படத்தையும் மறுபுறம் சென்னையில் உள்ள ஒரு சந்தின் புகைப்படத்தையும் அஸ்வின் பதிவிட்டார்.

      இந்தப் பதிவு சன்னி (லியோன்) மற்றும் சந்து (தெரு) ஆகியவற்றை இணைத்து 'சன்னி சந்து' என்று பொருள்படும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டது என்று ரசிக சிகாமணிகள் தீவிரமாக சிந்தித்து கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

      சன்னி லியோன் அஸ்வின் Sunny Leone Ashwin 
      Next Story
      ×
        X