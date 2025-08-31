என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
கெய்ல், பொல்லார்டுக்கு அடுத்தபடியாக டி20 போட்டிகளில் 14,000 ரன்கள் குவித்து அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் சாதனை
- அண்மையில் இந்த மைல்கல்லை வெஸ்ட் இண்டீஸ் முன்னாள் வீரர் பொல்லார்ட் எட்டியிருந்தார்.
- டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் பட்டியலில் 14,562 ரன்களுடன் கெய்ல் முதலிடத்தில் உள்ளார்.
இங்கிலாந்து முன்னாள் வீரர் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் டி20 போட்டிகளில் 14,000 ரன்கள் குவித்த 3வது வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார்
