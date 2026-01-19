என் மலர்tooltip icon
      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: முதல் சுற்றில் கேமரூன் நூரி, பப்ளிக் வெற்றி
      ஆஸ்திரேலியா

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: முதல் சுற்றில் கேமரூன் நூரி, பப்ளிக் வெற்றி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Jan 2026 4:53 AM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் மெல்போர்னில் நடக்கிறது.
      • இதில் இங்கிலாந்து வீரர் கேமரூன் நூரி முதல் சுற்றில் வென்றார்.

      மெல்போர்ன்:

      நடப்பு ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடர் மெல்போர்னில் நேற்று தொடங்கியது. இந்தத் தொடர் பிப்ரவரி 1-ம் தேதி வரை நடக்கிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் முதல் சுற்றில் இங்கிலாந்து வீரர் கேமரூன் நூரி, பிரான்ஸ் வீரர் பெஞ்சமின் பொன்சி உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய நூரி 6-0, 6-7 (2-7), 4-6, 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வென்று 2வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் கஜகஸ்தானின் அலெக்சாண்டர் பப்ளிக் 6-4, 6-4, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் இங்கிலாந்தின் ஜேன்சனை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

