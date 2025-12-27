என் மலர்tooltip icon
      2025 - ஒரு பார்வை

      2025 REWIND... கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட வார்த்தைகள்..!
      2025 REWIND... கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட வார்த்தைகள்..!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Dec 2025 7:30 AM IST
      • மக்கள் அவருடைய கருத்துக்கள், அறிக்கைகள் மற்றும் அவரைப் பற்றிய சர்ச்சைகள் குறித்து அதிகம் தேடியுள்ளனர்.
      • ரசிகர்கள் போட்டி அட்டவணைகள், ஸ்கோர், வீரர்களின் பட்டியல் மற்றும் பல அம்சங்களுக்காகத் தேடினர்.

      2025-ம் ஆண்டு உலகளவில் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட வார்த்தைகள் இவைதான். எதற்காக, ஏன்..? தேடப்பட்டன என்பதை விளக்கமாக அறிந்து கொள்வோம்.

      1. ஜெமினி (Gemini)

      ஏ.ஐ. இப்போது ஒவ்வொரு நாளும் அசுர வளர்ச்சி பெறுகிறது. செயற்கை நுண்ணறிவின் அன்றாட வாழ்வில் அதிகரித்து வரும் தாக்கத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில், 2025-ம் ஆண்டில் அதிகம் தேடப்பட்ட வார்த்தையாக ஜெம்னை என வெளிநாட்டவர்களால் அழைக்கப்பட்ட ஜெமினி (Gemini) உள்ளது. ஜெமினியின் அம்சங்கள், அப்டேட்கள் மற்றும் வேலை, கல்வி மற்றும் படைப்பாற்றல் ஆகியவற்றில் அதன் நடைமுறைப் பயன்பாடுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்காக மக்கள் அந்த வார்த்தையை அதிகம் தேடியுள்ளனர்.

      2. இந்தியா வெர்சஸ் இங்கிலாந்து

      இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற முக்கிய கிரிக்கெட் தொடர் காரணமாக, இந்தியா வெர்சஸ் இங்கிலாந்து (India vs England) என்பது அதிகம் தேடப்பட்ட சொற்களில் இரண்டாவதாக இடம் பிடித்துள்ளது. ரசிகர்கள் போட்டிகளுக்கான கால அட்டவணைகள், நேரலை மதிப்பெண்கள் மற்றும் வீரர்களின் ஆட்டத்திறன்களை உன்னிப்பாகப் பின்தொடர்ந்தனர்.

      3. சார்லி கிர்க் (Charlie Kirk)

      அரசியல் விவாதங்கள், பொது நிகழ்வுகளில் அதிகமாக பங்கேற்றது மற்றும் ஊடக வெளிச்சம் ஆகியவற்றின் காரணமாக சார்லி கிர்க் 2025-ல் குறிப்பிடத்தக்க கவனத்தைப் பெற்றார். மக்கள் அவருடைய கருத்துக்கள், அறிக்கைகள் மற்றும் அவரைப் பற்றிய சர்ச்சைகள் குறித்து அதிகம் தேடியுள்ளனர்.

      4. கிளப் வேர்ல்ட் கப் (Club World Cup)

      2025-ம் ஆண்டில் பிபா கிளப் வேர்ல்ட் கப் (FIFA Club World Cup) தொடர்பான தேடல்கள் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளன. கால்பந்து ரசிகர்கள் போட்டி முடிவுகள், பங்கேற்கும் அணிகள் மற்றும் போட்டி குறித்த சமீபத்திய தகவல்களைத் தேடினர்.

      5. இந்தியா வெர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா (India vs Australia)

      மற்றொரு முக்கிய கிரிக்கெட் போட்டியான, இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியும், அதுதொடர்பான முடிவுகளும் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்டது.

      6. டீப் சீக் (DeepSeek)

      புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு தளங்களையும், தேடல் தொழில்நுட்பங்களையும் மக்கள் அதிகம் தேடியதால் டீப் சீக் (DeepSeek) மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. ஏற்கனவே உள்ள செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகளிலிருந்து இது எவ்வாறு வேறுபடுகிறது என்பதை அறிய மக்கள் தேடினர்.

      7. ஆசியக் கோப்பை (Asia Cup)

      2025-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியா மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் இணையத்தில் பெரும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியது. ரசிகர்கள் போட்டி அட்டவணைகள், ஸ்கோர், வீரர்களின் பட்டியல் மற்றும் பல அம்சங்களுக்காகத் தேடினர். இந்தப் போட்டி ஆசியாவின் சிறந்த அணிகளை ஒன்றிணைத்ததுடன், உலகளாவிய கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

      8. ஈரான் (Iran)

      சர்வதேச அளவில் ஈரானை சுற்றி நிகழும் புவிசார் அரசியல் மற்றும் சர்வதேச செய்தி ஊடகங்களின் ஆர்வம் காரணமாக, 'ஈரான்' என்ற வார்த்தை அதிகம் தேடப்பட்டதாக உள்ளது. அந்த நாடு தொடர்பான அரசியல், சமூக மற்றும் ராஜதந்திர சூழ்நிலைகளை நன்கு புரிந்துகொள்வதற்காக மக்கள் அந்த நாடு பற்றிய தகவல்களைத் தேடினர்.

      9. ஐபோன் 17 (iPhone 17)

      ஐபோன்களுக்கென உலகளவில் மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளமே உள்ளது. அதனால்தான் ஐபோன் 17, 2025-ம் ஆண்டில் அதிகம் தேடப்பட்ட தொழில்நுட்பம் தொடர்பான சொற்களில் ஒன்றாக மாறியது. ஐபோனை பயன்படுத்துபவர்கள் அது பற்றி கசிந்த தகவல்கள், எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சங்கள் மற்றும் வெளியீட்டு தேதி போன்றவை குறித்துத் தேடினர்.

      10. இந்தியா-பாகிஸ்தான்

      'பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா' என்ற சொல், போர் பதற்றம், தூதரக நிகழ்வுகள் மற்றும் கிரிக்கெட் போட்டிகள் போன்றவற்றால் அதிகம் தேடப்பட்டதாக உள்ளது. இந்த ஆர்வம், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஆழமான வரலாற்று, அரசியல் மற்றும் விளையாட்டுத் தொடர்புகளைப் பிரதிபலிக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி தெற்காசிய விவகாரங்கள் மீது உலகளவில் உள்ள கவனத்தையும் இது பிரதிபலிக்கிறது.

      2025 REWIND Google 2025 ரீவைண்ட் கூகுள் 
