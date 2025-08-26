Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      யார் இந்து?- ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் விளக்கம்
      X
      மகாராஷ்டிரா

      யார் இந்து?- ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் விளக்கம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Aug 2025 6:52 PM IST
      • தான் நம்பும் பாதையைப் பின்பற்றுவதில் நம்பிக்கை கொண்டவர்.
      • வேறுபட்ட நம்பிக்கைகளைக் கொண்டவர்களை மதிப்பவர்தான் இந்து.

      ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு தொடங்கப்பட்டு 100 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது. 100 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை கொண்டாடு வகையில் 3 நாள் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

      இந்த நிலையில் ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் "இந்து என்பவர் யார்? தான் நம்பும் பாதையைப் பின்பற்றுவதில் நம்பிக்கை கொண்டவர். வேறுபட்ட நம்பிக்கைகளைக் கொண்டவர்களை மதிப்பவர்தான்" என்றார்.

      mohan Bhagwat RSS மோகன் பகவத் ஆர்எஸ்எஸ் 
      Next Story
      ×
        X