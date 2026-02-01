என் மலர்
இந்தியா
Union Budget 2026: 140 கோடி இந்தியர்களுக்கான பட்ஜெட் - பிரதமர் மோடி
- மத்திய பட்ஜெட் குறித்து மோடி பெருமிதம்.
- மத்திய பட்ஜெட் வளர்ந்த இந்தியா திட்டத்திற்கு அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது.
2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டில் பல்வேறு அறிவிப்புகள் இடம்பெற்று இருந்த நிலையில், பட்ஜெட் குறித்து பிரதமர் மோடி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய பிரதமர் மோடி, "மத்திய பட்ஜெட் 140 கோடி இந்தியர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றும். 2047 வளர்ந்த இந்தியா திட்டத்திற்கு அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது. அருமையான பட்ஜெட்டை அளித்து மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சாதனை படைத்துள்ளார். இளைஞர்களின் திறமையை புதிய உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்லும் பட்ஜெட்," என தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், "இன்றைய பட்ஜெட் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்கது, ஏனெனில் இது பெண் சக்திக்கு—இந்தியா அளிக்கும் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஒரு பெண் நிதியமைச்சராக, நிர்மலா ஜி தொடர்ந்து 9ஆவது முறையாக மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து ஒரு புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
இந்த பட்ஜெட் பல துறைகளுக்கும் சமமான முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. இந்த எதிர்கால நோக்கமுடைய பட்ஜெட் இந்தியாவை செயற்கை நுண்ணறிவு தரவு மையங்களின் மையமாக மாற்றும்," என்றார்.