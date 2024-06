பாரத மாதாவை அவமதித்தால்.. கங்கனா தாக்கப்பட்டது குறித்து சஞ்சய் ராவத் சொல்வது இதுதான்

வடமேற்கு மாநிலங்களான பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவின் தலைநகரமாக விளங்கும் சண்டிகர் விமான நிலையத்தில் வைத்து, நடந்து முடிந்த பாராளுமன்றத் தேர்தலில் ஹிமாச்சலப் பிரதேசம் மண்டி தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ள பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத்தை குல்விந்தர் கவுர் என்ற மத்திய தொழிற்பாதுகாப்புப்படை பெண் காவலர் கன்னத்தில் அறைந்த சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Yea slap can't be justified but why not speak about this slap by Kangana's goon to a lady right when Kangana was there?Why didn't Kangana spoke about that also?Someone slap Kangana she cries and anyone else got slapped she laughs with her troll armypic.twitter.com/5oLFAAttXc