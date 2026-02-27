Live
      பொய்களின் வலையை நீதித்துறை உடைத்துவிட்டது- சந்திரசேகர ராவ்வின் மகள் கவிதா
      தெலுங்கானா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Feb 2026 3:22 PM IST
      • தெலுங்கானா முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ்வின் மகள் கவிதா கருத்து.
      • வழக்கில் நீதித்துறை பொய்களின் வலையை உடைத்துவிட்டது.

      டெல்லி மதுபான முறைகேடு வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ள தெலுங்கானா முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ்வின் மகள் கவிதா கூறியதாவது:-

      உண்மை வென்றுள்ளது. டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கு அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக என் மீது சுமத்தப்பட்டது. இந்த வழக்கில் நீதித்துறை பொய்களின் வலையை உடைத்துவிட்டது.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

