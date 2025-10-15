Live
      Zoho-வின் அரட்டை செயலியை பயன்படுத்தலாமே! - உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்
      டெல்லி

      Zoho-வின் 'அரட்டை' செயலியை பயன்படுத்தலாமே! - உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Oct 2025 11:54 AM IST (Updated: 15 Oct 2025 11:54 AM IST)
      • வாட்ஸ்-அப் பயன்பாடு என்பது மனிதனின் அடிப்படை உரிமையில்லை.
      • பெண் மருத்துவருக்கு அறிவுறுத்தி அந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்தார்.

      பெண் மருத்துவர் ஒருவர் தனது வாட்ஸ்-அப் அக்கவுண்ட் பிளாக் செய்யப்பட்டு தனது அடிப்படை உரிமை மீறப்பட்டுள்ளதாகவும் அதனை நீக்கக் கோரியும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்தார்.

      இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் தங்களது தீர்ப்பில், வாட்ஸ்-அப் பயன்பாடு என்பது மனிதனின் அடிப்படை உரிமையில்லை எனவும் அதற்கு பதிலாக நமது உள்நாட்டு தயாரிப்பான Zoho-வின் அரட்டை செயலியை பயன்படுத்தும்படியும் பெண் மருத்துவருக்கு அறிவுறுத்தி அந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்தார்.

      உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பால் வாட்ஸ்-அப் பயனாளர்களும் சற்று யோசிக்க தொடங்கியுள்ளனர்.

      ZOHO Supreme Court WhatsApp சுப்ரீம் கோர்ட் வாட்ஸ்அப் 
