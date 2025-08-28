என் மலர்
இந்தியா
எல்லோரும் சமமாக இருக்கும்போது இந்து- முஸ்லிம் ஒற்றுமை பற்றி ஏன் பேச வேண்டும்?- மோகன் பகவத்
மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரில் ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் மோகன் பகவத் பேசியதாவது:-
* தற்போதைய அரசாங்கத்துடன் மட்டுமல்லாமல், ஒவ்வொரு அரசாங்கத்துடனும் எங்களுக்கு நல்ல ஒருங்கிணைப்பு உள்ளது
* பாஜக-வுடன் எங்கும் மோதல் இல்லை. ஆனால் எல்லாப் பிரச்சினைகளிலும் ஒரே நிலை எடுப்பது சாத்தியமில்லை, நாங்கள் எப்போதும் ஒருவரையொருவர் நம்புகிறோம்.
* நான் 'ஷாகாக்கள்' நடத்துவதில் நிபுணர், பாஜக அரசாங்கத்தை நடத்துவதில் நிபுணர், நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பரிந்துரைகளை மட்டுமே வழங்க முடியும்
* நல்ல பணிகளை செய்வதில் எங்கள் உதவி தேவைப்பட்டால், பாஜக-வுக்கு மட்டுமல்ல, அனைவருக்கும் நாங்கள் உதவுகிறோம்
* கல்வி அறிவு மற்றும் திறன்களை வழங்குவதற்காக இருக்க வேண்டும். வேலைகளுக்கு மட்டும் என இருக்கக் கூடாது
* மதம் என்பது தனிப்பட்டவரின் விருப்பத்தின் அடிப்படையிலானது. இதில் எந்த வசீகரமோ அல்லது வற்புறுத்தலோ இருக்கக்கூடாது.
* இந்திய பிரிவினையை ஆர்எஸ்எஸ் எதிர்க்கவில்லை என்று சொல்வது தவறு. நாங்கள் அதை எதிர்த்தோம். ஆனால் அப்போது ஆர்எஸ்எஸ்-க்கு போதுமான பலம் இல்லை
* மதமாற்றம், சட்டவிரோத இடம் பெயர்வு மக்கள் தொகை ஏற்றத்தாழ்வுக்கு முக்கிய காரணங்கள்
* சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை தடுக்க அரசாங்கம் முயற்சிக்கிறது. ஆனால் சமூகமும் அதன் பங்கைச் செய்ய வேண்டும்.
* சட்டவிரோத குடியேறிகளுக்கு நாம் வேலை கொடுக்கக்கூடாது. முஸ்லிம்கள் உட்பட நமது சொந்த மக்களுக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டும்
* அனைத்து இந்திய குடிமக்களும் மூன்று குழந்தைகளைப் பெறுவதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும், இதனால் மக்கள் தொகை போதுமானதாகவும் கட்டுப்பாட்டிலும் இருக்கும்.
* அகண்ட பாரதம் என்பது வாழ்க்கையின் உண்மை. நமது கலாச்சாரமும் முன்னோர்களும் ஒன்றே என்பதை நாம் உணர வேண்டும்
* எல்லோரும் சமமாக இருக்கும்போது இந்து- முஸ்லிம் ஒற்றுமை பற்றி ஏன் பேச வேண்டும்?. நாம் அனைவரும் இந்தியர்கள்.
* இஸ்லாம் இங்கே இருக்காது என்று இந்து சிந்தனை கூறவில்லை.
* சாலைகள், இடங்களுக்கு ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் பெயர்கள் வைக்கக்கூடாது. அவை முஸ்லிம்களின் பெயர்களால் சூட்டப்படக் கூடாது என்று நான் கூறவில்லை.
* மத அடிப்படையில் உட்பட யாரையும் தாக்குவதில் ஆர்எஸ்எஸ் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை
* காலாவதியானவை அனைத்தும் ஒழிய வேண்டும், சாதி அமைப்பு ஒரு காலத்தில் இருந்தது, ஆனால் இன்று அதற்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை
* அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட இடஒதுக்கீட்டுக் கொள்கைகளை ஆர்எஸ்எஸ் முழுமையாக ஆதரிக்கிறது, மேலும் அது தேவைப்படும் காலம் வரை அதை ஆதரிப்போம்.