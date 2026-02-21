Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      இது எல்லாம் ஒரு டிசைனா... VETEMENTS ப்ராண்ட் வெள்ளை சட்டையின் விலை ரூ.1 லட்சமாம்
      X

      இது எல்லாம் ஒரு டிசைனா... VETEMENTS ப்ராண்ட் வெள்ளை சட்டையின் விலை ரூ.1 லட்சமாம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Feb 2026 4:27 PM IST
      • அயர்ன் அச்சு படிந்தது போன்ற டிசைனில் வெள்ளை சட்டையை வடிவமைத்துள்ளது.
      • ப்ராண்ட் என்றாலும் தற்போது தவறுகளை எல்லாம் ஃபேஷன் என கூறுவதாக நெட்டிசன்கள் விமர்சனம்

      பிரபல ஆடம்பர ஃபேஷன் ப்ராண்டான VETEMENTS நிறுவனம் அயர்ன் அச்சு படிந்தது போன்ற டிசைனில் வெள்ளை சட்டையை வடிவமைத்து அதற்கு ரூ.1 லட்சத்திற்கும் மேல் விலையை நிர்ணயம் செய்து அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

      தவறுதலாக நாம் அயர்ன் பாக்ஸ் கொண்டு சட்டையில் சூடு வைத்து கொண்டால் என்ன டிசைன் கிடைக்குமோ அதை வைத்து வெள்ளை சட்டையை வடிவமைத்து அதிக விலைக்கு விற்பனைக்கு வைத்துள்ளது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

      ப்ராண்ட் என்றாலும் தற்போது தவறுகளை எல்லாம் ஃபேஷன் என கூறுவதாக இணையத்தில் நெட்டிசன்கள் கருத்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

      சட்டை வெள்ளை நிற சட்டை Iron shop shirt White Shirt 
      Next Story
      ×
        X