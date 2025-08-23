என் மலர்
சொந்த விண்வெளி நிலையத்தை இந்தியா உருவாக்கும்- பிரதமர் மோடி பேச்சு
- கடந்த 11 ஆண்டுகளில், விண்வெளித் துறையில் அரசாங்கம் பல சீர்திருத்தங்களைச் செயல்படுத்தியுள்ளது.
- விரைவில் ககன்யான் திட்டத்தைத் தொடங்க உள்ளோம்.
தேசிய விண்வெளி தினத்தை முன்னிட்டு, விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அனைத்து இளைஞர்கள் உட்பட விண்வெளித் துறையுடன் தொடர்புடைய அனைவருக்கும் பிரதமர் மோடி வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில்,
தேசிய விண்வெளி தினம் இளைஞர்களிடையே உற்சாகத்தையும் ஈர்ப்பையும் ஏற்படுத்தும் ஒரு நிகழ்வாக மாறியுள்ளது. விண்வெளித் துறை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. கடந்த 11 ஆண்டுகளில், விண்வெளித் துறையில் அரசாங்கம் பல சீர்திருத்தங்களைச் செயல்படுத்தியுள்ளது.
இன்று, இந்தியா அரை-கிரையோஜெனிக் என்ஜின்கள் மற்றும் மின்சார உந்துவிசை போன்ற திருப்புமுனை தொழில்நுட்பங்களில் வேகமாக முன்னேறி வருகிறது. விரைவில் ககன்யான் திட்டத்தைத் தொடங்க உள்ளோம். வரும் காலங்களில், இந்தியா தனது சொந்த விண்வெளி நிலையத்தை உருவாக்கும்.
செயற்கைக்கோள் அடிப்படையிலான மதிப்பீடுகள், மீனவர்கள் செயற்கைக்கோள்கள் மூலம் பாதுகாப்புத் தகவல்களைப் பெறுதல், பேரிடர் மேலாண்மை ஆதரவு மற்றும் பிரதமர் கதி சக்தி தேசிய மாஸ்டர் திட்டத்தில் புவிசார் தரவுகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் மூலம் விண்வெளி தொழில்நுட்பமும் இந்தியாவில் நிர்வாகத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறி வருகிறது. விண்வெளித் துறையில் இந்தியாவின் இன்றைய முன்னேற்றம் சாதாரண குடிமக்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்குகிறது என்றார்.