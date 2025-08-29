என் மலர்
இந்தியா
தேசிய விளையாட்டு தினம்- பிரதமர் மோடி வாழ்த்து
- கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நாட்டில் விளையாட்டு துறை குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை அடைந்துள்ளது.
- இந்தியாவை விளையாட்டுத் திறனுக்கான உலகளாவிய மையமாக மாற்றுவதற்கும் அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது.
தேசிய விளையாட்டு தினத்தையொட்டி வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,
தேசிய விளையாட்டு தின வாழ்த்துக்கள்! இந்த சிறப்புமிக்க சந்தர்ப்பத்தில், மேஜர் தியான் சந்த் ஜிக்கு அஞ்சலி செலுத்துவோம். அவரது சிறப்பு பல தலைமுறைகளை கடந்தும் தொடர்ந்து ஊக்கமளிக்கிறது.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நாட்டில் விளையாட்டு துறை குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை அடைந்துள்ளது.
இளம் திறமையாளர்களை வளர்க்கும் அடிமட்டத் திட்டங்கள் முதல் உலகத் தரம் வாய்ந்த வசதிகளை உருவாக்குவது வரை, நமது நாட்டில் ஒரு துடிப்பான விளையாட்டு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பைக் காண்கிறோம்.
விளையாட்டு வீரர்களை ஆதரிப்பதற்கும், உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கும், இந்தியாவை விளையாட்டுத் திறனுக்கான உலகளாவிய மையமாக மாற்றுவதற்கும் அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.