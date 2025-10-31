என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      சர்தார் வல்லபாய் படேல் பிறந்தநாள்- பிரதமர் மோடி மரியாதை
      X
      குஜராத்

      சர்தார் வல்லபாய் படேல் பிறந்தநாள்- பிரதமர் மோடி மரியாதை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்31 Oct 2025 8:31 AM IST
      • சர்தார் வல்லபாய் படேலின் 150-வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
      • வல்லபாய் படேலின் பிறந்தநாள் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு நாளாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

      இந்தியாவின் முதல் துணை பிரதமரும் உள்துறை அமைச்சருமான சர்தார் வல்லபாய் படேலின் 150-வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. வல்லபாய் படேலின் பிறந்தநாள் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு நாளாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

      இந்நிலையில் குஜராத் மாநிலத்தில் கெவாடியா பகுதியில் உள்ள வல்லபாய் படேலின் பிரமாண்ட சிலைக்கு பிரதமர் மோடி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

      சர்தார் வல்லபாய் படேலின் பிரம்மாண்ட சிலைக்கு ஹெலிகாப்டரில் இருந்து மலர் தூவப்பட்டது.

      Sardar Vallabhbhai Patel PM Modi சர்தார் வல்லபாய் படேல் பிரதமர் மோடி 
      Next Story
      ×
        X