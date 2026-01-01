என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      ஜோதிராதித்ய சிந்தியா பிறந்தநாள் - பிரதமர் மோடி வாழ்த்து
      X

      ஜோதிராதித்ய சிந்தியா பிறந்தநாள் - பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Jan 2026 8:43 AM IST
      • தொலைத்தொடர்பு துறையை மேம்படுத்துவதற்காக அவர் பாடுபட்டு வருகிறார்.
      • ஜோதிராதித்ய சிந்தியாவின் நீண்ட ஆயுளுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் பிரார்த்திக்கிறேன்.

      மத்திய அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியாவின் 55-வது பிறந்தநாளையொட்டி பிரதமர் மோடி அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில்,

      மத்திய அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்.

      தொலைத்தொடர்பு துறையை மேம்படுத்துவதற்காக அவர் பாடுபட்டு வருகிறார். வடகிழக்கு மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்கான அவரது முயற்சிகள் அதே அளவு குறிப்பிடத்தக்கவை.

      அவரது நீண்ட ஆயுளுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் பிரார்த்திக்கிறேன்.

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

      PM Modi jyotiraditya scindia ஜோதிராதித்ய சிந்தியா பிரதமர் மோடி 
      Next Story
      ×
        X