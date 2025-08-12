என் மலர்
ரூ.100 கோடி மதிப்புள்ள சொகுசு காரை வாங்கிய நீடா அம்பானி
- இந்த கார் நிறத்தை மாற்றும் திறன் கொண்டது.
- உலகிலேயே 11 பேரிடம் மட்டும்தான் இந்தக் கார் உள்ளது.
மும்பை:
இந்தியாவின் மிகப் பெரிய கோடீஸ்வரரும், ஆசியாவின் மிகப் பெரிய பணக்காரரும், பிரபல தொழிலதிபருமாக இருந்து வருபவர் முகேஷ் அம்பானி. இவரது மனைவி நீடா அம்பானி.
இந்நிலையில், ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளை தலைவரான நீடா அம்பானி இந்தியாவின் மிகவும் விலையுயர்ந்த காரை வைத்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
நீடா அம்பானியின் Audi A9 Chameleon காரின் விலை ரூ.100 கோடி ஆகும். அவரது கணவரான அம்பானியின் காரின் விலையை விட இது அதிகம்.
இந்த கார் நிறத்தை மாற்றும் திறன்களைக் கொண்டுள்ளது. இதன் ஒரு பட்டனை அழுத்துவதன் மூலம் நிறத்தை மாற்ற முடியும். இந்த வாகனமானது மணிக்கு 250 கிமீ வேகத்தில் செல்லக்கூடியது.
இந்தக் கார் உலகிலேயே 11 பேரிடம் மட்டும்தான் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
