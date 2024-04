பணியாளருக்கு ரூ.25 ஆயிரம் சம்பளம்: வைரலான 'மோமோஸ்' கடை அறிவிப்பு

வட மாநிலங்களில் தெருவோர உணவகங்களில் விற்பனை செய்யப்பட்ட மோமோஸ் தின்பண்டங்கள் தற்போது நாட்டின் பல நகரங்களிலும் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

இந்நிலையில் இணையத்தில் ஒரு மோமோஸ் கடை வைரலாகி வருகிறது. அந்த கடையில் உதவியாளர் பணிக்கு பணியாளர் தேவை என வைக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் சம்பளம் ரூ.25 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டிருப்பது தான் அதற்கு முக்கிய காரணம் ஆகும்.

இந்த அறிவிப்பு பற்றிய புகைப்படம் எக்ஸ் தளத்தில் வைரலான நிலையில், பயனர்கள் பலரும் கருத்துக்களை பதிவிட்டனர். அதில் ஒரு பயனர், நான் இப்போதே விண்ணப்பிக்கிறேன். தினமும் இலவசமாக மோமோஸ் சாப்பிடலாம் என பதிவிட்டார். மற்றொரு பயனர், இந்த கடை எங்கே அமைந்துள்ளது? என கேள்வி எழுப்பி இருந்தார்.

ஒரு சில பயனர்கள், சில ஐ.டி. கம்பெனிகளில் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் சம்பளத்தைவிட இது அதிகமாக இருப்பதாக பதிவிட்டனர். இதுபோன்று பயனர்கள் பலரும் கருத்துக்களை பதிவிட, இந்த அறிவிப்பு பேசுபொருளாகி உள்ளது.

Damn this local momo shop is offering a better package than the average college in India these days pic.twitter.com/ectNX0mc18