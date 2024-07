மகாராஷ்டிர முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டேவை சந்தித்த ரோகித் சர்மா

டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணி நேற்று தாயகம் திரும்பியது. அவர்களுக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து இந்திய அணி வீரர்கள் பிரதமர் மோடியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

#WATCH | Mumbai | Team India captain Rohit Sharma arrives at Varsha bungalow to meet Maharashtra CM Eknath Shinde after the Indian cricket team won T20I World Cup pic.twitter.com/aGs4WaFa6e