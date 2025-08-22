என் மலர்tooltip icon
      கம்யூனிஸ்டு எம்.எல்.ஏ. வாலூர் சோமன் மரணம்
      கேரளா

      கம்யூனிஸ்டு எம்.எல்.ஏ. வாலூர் சோமன் மரணம்

      22 Aug 2025 8:02 AM IST
      • இடுக்கி மாவட்டம் பீர்மேடு தொகுதி இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியைச் சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ. வாலூர் சோமன்.
      • மேடையிலேயே திடீரென வாலூர் சோமன் மயங்கி கீழே விழுந்தார்.

      மூணாறு:

      கேரள மாநிலம், இடுக்கி மாவட்டம் பீர்மேடு தொகுதி இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியைச் சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ. வாலூர் சோமன். இவர் நேற்று மாலை பீர்மேடு பகுதியில் பொது நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டார். அப்போது மேடையிலேயே திடீரென அவர் மயங்கி கீழே விழுந்தார்.

      உடனே அவரை சிகிச்சைக்காக தனியார் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தனர். ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி எம்.எல்.ஏ. வாலூர் சோமன் இறந்தார்.

      Kerala CPI Vazhoor Soman வாலூர் சோமன் கேரளா 
