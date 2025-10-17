Live
      குஜராத் அமைச்சராகும் ஜடேஜாவின் மனைவி.. 26 புதிய அமைச்சர்களை தேர்வு செய்த முதல்வர் பூபேந்திர படேல்
      குஜராத்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Oct 2025 12:58 PM IST
      • நேற்று அனைத்து அமைச்சர்களும் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர்.
      • கடந்த அமைச்சவரையில் இருந்த 9 பேருக்கு இந்த முறை அமைச்சர் பதவி மறுக்கப்பட்டள்ளது.

      முதல்வர் பூபேந்திரா படேல் தலைமையில் பாஜக ஆளும் குஜராத் மாநிலத்தில் அமைச்சவரை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

      மாநில அமைச்சரவையை முழுமையாக மறுசீரமைக்க வசதியாக நேற்று அனைத்து அமைச்சர்களும் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்தனர்.

      இதைத்தொடர்ந்து இன்று ஆளுநர் ஆச்சார்யா தேவ்விரத்-தை பூபேந்திரா படேல் சந்தித்தார். இந்நிலையில் 26 புதிய அமைச்சர்களை பூபேஷ் படேல் தேர்வு செய்துள்ளார்.

      இந்த பட்டியலில் கிரிக்கெட் பிரபலம் ரவீந்தர் ஜடேஜாவின் மனைவி ரிவாபா ஜடேஜாவின் பெயரும் இடம்பெற்றுள்ளது. 2019 இல் அவர் பாஜகவில் இணைந்த நிலையில் தற்போது அவருக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த அமைச்சவரையில் இருந்த 9 பேருக்கு இந்த முறை அமைச்சர் பதவி மறுக்கப்பட்டள்ளது.

      புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழா இன்றே ஆளுநர் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது. 2027 இல் குஜராத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இதற்கான நகர்வாக இந்த அமைச்சரவை மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

      குஜராத் ரிவாபா ஜடேஜா ரவீந்திர ஜடேஜா பூபேந்திர படேல் gujarat Bhupendra Patel Rivaba Jadeja 
