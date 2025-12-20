என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      சாதனை படைத்த பிரதமர் ட்வீட்... அது என்ன தெரியுமா?
      X
      டெல்லி

      சாதனை படைத்த பிரதமர் ட்வீட்... அது என்ன தெரியுமா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Dec 2025 8:09 AM IST
      • டெல்லியில் ரஷிய அதிபர் புதினுடன் மோடி ஒரே காரில் பயணம் செய்தபோது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் அதிகம் விரும்பப்பட்டு உள்ளது.
      • விரும்பப்பட்ட பதிவுகளை கொண்ட முதல் 10 பேர் பட்டியலில் இடம் பெற்ற ஒரே அரசியல்வாதியும் மோடிதான்.

      புதுடெல்லி:

      கடந்த 30 நாட்களில் எக்ஸ் சமூக வலைதளத்தில் அதிகம் விரும்பப்பட்ட மற்றும் மறுபதிவு செய்யப்பட்ட பதிவுகள் பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதில் பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட 8 கருத்துகள் அல்லது படங்கள்தான் அதிகம் விரும்பப்பட்ட மற்றும் மறுபதிவு செய்யப்பட்ட பதிவுகளாக தெரியவந்துள்ளது.

      டெல்லியில் ரஷிய அதிபர் புதினுடன் மோடி ஒரே காரில் பயணம் செய்தபோது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் அதிகம் விரும்பப்பட்டு உள்ளது. அந்த புகைப்படம் 34 ஆயிரம் மறுபதிவுகளையும், 2 லட்சத்து 14 ஆயிரம் விருப்பங்களையும் பெற்றது.

      எக்ஸ் வலைதளத்தில் மோடியின் 8 வலைத்தள பதிவுகளும் சேர்த்து ஒரு லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 700 மறு பதிவுகளையும், 14.76 லட்சம் விருப்பங்களையும் பெற்றுள்ளன.

      இப்படி அதிகம் பகிரப்பட்ட மற்றும் விரும்பப்பட்ட பதிவுகளை கொண்ட முதல் 10 பேர் பட்டியலில் இடம் பெற்ற ஒரே அரசியல்வாதியும் மோடிதான். அவரது 8 பதிவுகளே முதல் 10 இடங்களை ஆக்கிரமித்து உள்ளன.

      PM Modi பிரதமர் மோடி 
      Next Story
      ×
        X