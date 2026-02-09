Live
      நான் உயர்சாதி... வாடிக்கையாளரை திட்டி, அடிக்க முயற்சிக்கும் வங்கி ஊழியரின் வீடியோ வைரல்
      'நான் உயர்சாதி'... வாடிக்கையாளரை திட்டி, அடிக்க முயற்சிக்கும் வங்கி ஊழியரின் வீடியோ வைரல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Feb 2026 7:52 PM IST
      • HDFC வங்கி தரப்பிலும் எந்த விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை.
      • லேப்டாப்பை தூக்கி அடிக்கவும் முயற்சித்துள்ளார்.

      உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் உள்ள ஒரு HDFC வங்கியில், வங்கி ஊழியர், வாடிக்கையாளர் ஒருவரை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. ஆஸ்தா என்ற ஊழியர் வீடியோவில் தனது சாதியை சொல்லி, "நான் ஒரு தாக்கூர்" என்று திரும்பத் திரும்பக் கூறி, என்னிடம் பிரச்சனை செய்யாதே என்று எச்சரிப்பதும், ஆபாச வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதும் வீடியோவில் பதிவாகி உள்ளது.

      உடன் பணிபுரியும் மற்ற ஊழியர்கள் தலையிட்டு அவரை அமைதிப்படுத்தினாலும், அதனைக் கண்டுகொள்ளாமல் தொடர்ந்து லேப்டாப்பை தூக்கி அடிக்கவும் முயற்சித்துள்ளார். இந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலான நிலையில் பலரும் இந்த செயலிற்கு கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். பலர் ஊழியருக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கவும், தனியார் வங்கியிடம் இருந்து பொறுப்புக்கூறவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

      ஆனால் எதனால் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது என்பது குறித்த தகவல் இல்லை. மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக HDFC வங்கி தரப்பிலும் எந்த விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை.

