#Holi2026 தெலுங்கானாவில் வினோத திருவிழா - கைகளால் தாக்கி ஹோலி கொண்டாட்டம்
திருப்பதி:
தெலுங்கானா மாநிலம் நிஜாமாபாத் மாவட்டம் சலூரா மண்டலத்தின் ஹன்சா கிராமத்தில் வினோதமான முறையில் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கி ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடினர். இந்த விசித்திரமான விளையாட்டு பாரம்பரியமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஹோலி நாளில் இங்கு நடத்தப்படுகிறது.
நேற்று மாலை கிராமத்தில் உள்ள ஹனுமான் கோவிலை அடைந்த கிராம மக்கள் சாலையின் நடுவில் ஒரு கயிற்றைக் கட்டி இருபுறமும் இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிந்தனர்.
அங்கு வந்த நூற்றுக்கணக்கான கிராம மக்கள் ஒரு கையால் கயிற்றைப் பிடித்து, மற்றொரு கையால் தங்கள் கைமுட்டிகளால் மற்றவர்களை அடித்தனர். சுமார் 5 முதல் 6 நிமிடங்கள் அடித்த பிறகு கயிறு விடுவிக்கப்பட்டபோது இந்த விசித்திரமான விளையாட்டு முடிந்தது. பின்னர், இரு குழுக்களும் பண்டிகை வாழ்த்துகளைப் பரிமாறிக் கொண்டு அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினர்.
இந்த விளையாட்டைக் காண சுற்றியுள்ள கிராமங்கள் மற்றும் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த மக்கள் அதிக அளவில் கூடினர்.