      இருசக்கர வாகனங்களுக்கு சுங்கக்கட்டணம்? நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் விளக்கம்
      டெல்லி

      இருசக்கர வாகனங்களுக்கு சுங்கக்கட்டணம்? நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் விளக்கம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Aug 2025 9:14 AM IST
      • இருசக்கர வாகன ஓட்டுனர்களிடம் சுங்கக்கட்டணம் வசூலிக்கப்பட இருப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் தகவல்கள் பரவி உள்ளன.
      • விதிகளின்படி பெரிய வாகனங்களுக்கே கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

      புதுடெல்லி:

      நாடு முழுவதும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் தேசிய விரைவுச்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளில் இருசக்கர வாகன ஓட்டுனர்களிடம் சுங்கக்கட்டணம் வசூலிக்கப்பட இருப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் தகவல்கள் பரவி உள்ளன.

      இதனை அறிந்த தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அதற்கு விளக்கம் அளித்துள்ளது. விதிகளின்படி பெரிய வாகனங்களுக்கே கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்றும், இருசக்கர வாகன ஓட்டுனர்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்றும் நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் கூறியுள்ளது.

      National Highways Authority Toll Gate two wheelers இருசக்கர வாகனங்கள் சுங்கக்கட்டணம் 
