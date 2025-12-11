Live
      இந்தியா

      ஐதராபாத்திற்கு வருகை தரும் கால்பந்து வீரர் மெஸ்ஸி- புகைப்படம் எடுக்க ரூ.10 லட்சம் நிர்ணயம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Dec 2025 11:25 AM IST
      • மெஸ்ஸி 3 நாள் சுற்றுப்பயணமாக இந்தியா வருகிறார்.
      • மெஸ்ஸியுடன் ரசிகர்கள் சிறப்பு புகைப்படங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என அறிவிப்பு.

      அர்ஜென்டினா கால்பந்து வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி 3 நாள் சுற்றுப்பயணமாக இந்தியா வருகிறார். 13-ந் தேதி ஐதராபாத் வரும் கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸியுடன் ரசிகர்கள் சிறப்பு புகைப்படங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஒரு புகைப்படத்திற்கு ரூ. 10 லட்சம் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

      இதுதொடர்பாக ஏற்பாட்டுக் குழுவின் ஆலோசகர் பார்வதி ரெட்டி கூறியதாவது:-

      மெஸ்ஸி வருகிற 13-ந் தேதி மாலை ஐதராபாத் வருகிறார். ஃபலக்னுமா அரண்மனையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் மெஸ்ஸியை சந்திக்கலாம். நிகழ்வில் நீங்கள் அவருடன் புகைப்படம் எடுக்கலாம். ஒவ்வொரு புகைப்படத்திற்கும் ரூ.9.95 லட்சம் (ஜிஎஸ்டி) கூடுதலாக செலவாகும். இதற்கான முன்பதிவு டிக்கெட்டுகள் மாவட்ட செயலியில் கிடைக்கும். 100 பேர் மட்டுமே புகைப்படம் எடுக்க முடியும்.

      உப்பல் மைதானத்தில் 3 மணி நேர நிகழ்ச்சி மற்றும் விளையாட்டுகளில் மெஸ்ஸி பங்கேற்பார்.

      பின்னர் நடைபெறும் அணிவகுப்பில் முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி மெஸ்ஸியை கவுரவிப்பார். மாவட்ட செயலியில் அனைத்து வகையான டிக்கெட்டுகளும் கிடைக்கும்.

      இந்த நிகழ்வுக்கு கிரிக்கெட் வீரர்கள் அழைக்கப்படவில்லை.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

