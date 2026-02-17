என் மலர்
2026 ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம்... சிறப்பு அனிமேஷன் வெளியிட்ட கூகுள்
- சந்திரனின் இருண்ட நிழலைச் சுற்றி ஒரு பிரகாசமான ஒளிவட்டத்தை உருவாக்குகிறது.
- இந்த நிகழ்வு இந்தியாவில் இருந்து தெரியாது.
2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் இன்று, பிப்ரவரி 17 அன்று நடைபெறவிருக்கும் நிலையில், கூகுள் தனது முதன்மை பக்கத்தில் ஒரு சிறப்பு அனிமேஷனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது வலைப்பக்கத்தில் உள்ள பயனர்கள் வான நிகழ்வை மெய்நிகராக அனுபவிக்க அனுமதிக்கிறது. தொழில்நுட்ப நிறுவனமான கூகுள் தனது தேடல் பக்கத்தில் நேரடியாகத் தோன்றும் ஒரு மாறும் காட்சி அம்சத்தை வெளியிட்டுள்ளது.
பயனர்கள் "solar eclipse," "Surya Grahan," போன்ற முக்கிய வார்த்தைகளை தேடும் போது கூகுள் தேடல் பட்டியில் தட்டச்சு செய்வதன் மூலம் அனிமேஷனை காணலாம். முடிவுகள் ஏற்றப்பட்டதும், சூரியன் முழுவதும் சந்திரனின் இயக்கத்தை உருவகப்படுத்தும் ஒரு கிராஃபிக் திரையில் தோன்றும். இன்றைய கிரகணம் வளைய வடிவமானது என்பதால், அனிமேஷன் தனித்துவமான "நெருப்பு வளையம்" விளைவை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
இந்த வகையான கிரகணத்தில், சந்திரன் சூரியனுக்கு முன்னால் நேரடியாக நகர்கிறது, ஆனால் அதை முழுமையாக மறைக்காது. இதன் விளைவாக, சூரியனின் வெளிப்புற அடுக்கு தொடர்ந்து தெரியும், சந்திரனின் இருண்ட நிழலைச் சுற்றி ஒரு பிரகாசமான, உமிழும் ஒளிவட்டத்தை உருவாக்குகிறது, இது அனிமேஷன் மீண்டும் உருவாக்கும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க காட்சி.
கிரகணம் இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 3:26 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 7:57 மணிக்கு முடிவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், கிரகணத்தின் போது சூரியன் அடிவானத்திற்குக் கீழே இருப்பதால், இந்த நிகழ்வு இந்தியாவில் இருந்து தெரியாது. "நெருப்பு வளையம்" முதன்மையாக அண்டார்டிகா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்காவின் பகுதிகள் உட்பட தெற்கு அரைக்கோளத்தின் சில பகுதிகளிலிருந்து காணப்படுகிறது.