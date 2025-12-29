என் மலர்tooltip icon
      எர்ணாகுளம் நோக்கிச் சென்ற எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் தீ விபத்து- ஒருவர் உயிரிழப்பு
      எர்ணாகுளம் நோக்கிச் சென்ற எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் தீ விபத்து- ஒருவர் உயிரிழப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Dec 2025 7:56 AM IST
      • 2 குளிர்சாதன பெட்டிகளில் தீப்பற்றியதில் பயணி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
      • எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலின் B1, M1 பெட்டிகள் முழுமையாக எரிந்து சேதமடைந்தன.

      ஆந்திரா மாநிலம் அனகப்பள்ளி அடுத்த எலமஞ்சிலி பகுதியில் ரெயில் பெட்டியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதில் பயணி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.

      எலமஞ்சிலியில் டாடா நகர்- எர்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலின் 2 குளிர்சாதன பெட்டிகளில் தீப்பற்றியதில் பயணி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.

      டாடா நகரில் இருந்து எர்ணாகுளம் நோக்கிச் சென்ற எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலின் B1, M1 பெட்டிகள் முழுமையாக எரிந்து சேதமடைந்தன.

      ரெயில் தீ விபத்து உயிரிழப்பு Train Fire Accident Dead 
