எர்ணாகுளம் நோக்கிச் சென்ற எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் தீ விபத்து- ஒருவர் உயிரிழப்பு
- 2 குளிர்சாதன பெட்டிகளில் தீப்பற்றியதில் பயணி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
- எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலின் B1, M1 பெட்டிகள் முழுமையாக எரிந்து சேதமடைந்தன.
ஆந்திரா மாநிலம் அனகப்பள்ளி அடுத்த எலமஞ்சிலி பகுதியில் ரெயில் பெட்டியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதில் பயணி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
