பத்திரிகை நிறுவனரும், தொழில் அதிபருமான ராமோஜி ராவ் காலமானார்

ராமோஜி ராவ் ஃபிலிம்சிட்டி, ராமோஜி குழும நிறுவனங்களின் தலைவரும், ஈநாடு பத்திரிகை நிறுவனருமான ராமேஜி ராவ் உடல்நலக் குறைவால் காலமானார். அவருக்கு வயது 87.

மாரடைப்பு காரணமாக ஐதராபாத்தில் உள்ள நட்சத்திர மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ராமோஜி ராவ் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று அதிகாலை 3.45 மணிக்கு காலமானார்.

ராமோஜி ராவ் ஒரு பெரிய வணிகப் புகழ் பெற்றவர். ஊடகங்களுடன், ராமோஜி ராவ் பல வணிகங்களில் பணியாற்றியுள்ளார். இன்று மார்கதர்ஷி சிட்ஃபண்ட்ஸ், பிரியா ஃபுட்ஸ் போன்ற தொழில் நிறுவனங்கள் தொடங்கப்பட்டு பலருக்கு வேலைவாய்ப்பை அளித்து வருகின்றன. மேலும், ராமோஜி பிலிம் சிட்டியை நிறுவியதன் மூலம் ஐதராபாத் மற்றும் திரைப்படத் துறையின் வளர்ச்சியில் ராமோஜி ராவ் ஒரு பகுதியாக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ராமோஜி ராவின் மறைவுக்கு தெலுங்கானா பாஜக தலைவரும், அக்கட்சியின் எம்பியுமான ஜி கிஷன் ரெட்டி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

Telangana BJP chief and party MP G Kishan Reddy condoles the demise of Eenadu & Ramoji Film City founder Ramoji Rao. pic.twitter.com/LvwfF1rBE7