மேற்கு வங்காளத்தில் மந்திரிக்கு தொடர்பான இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை

மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் நகராட்சி அமைப்புகளில் வேலைக்கு ஆட்களை சேர்த்தது தொடர்பான மோசடி வழக்கில் தீயணைப்புத்துறை மந்திரி சுஜித் போஸ்க்கு தொடர்புடைய இரண்டு இடங்களிலும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. தபாஸ் ராய்க்கு (முன்னாள் நகராட்சி சேர்மன்) தொடர்புடைய இடங்களிலும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

இன்று காலை 6.40 மணியில் இருந்து சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. சோதனை நடைபெறும் இடங்களில் பாதுகாப்புப்படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நகராட்சி அமைப்புகளில் முறைகேடாக வேலை வழங்கியது குறித்து விசாரணை நடத்த கொல்கத்தா உயர்நீதிமன்றம் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் சிபிஐ-க்கு உத்தரவிட்டது. ஆகஸ்ட் மாதம் மேற்கு வங்காள அரசின் மேல்முறையீடு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

அதன்பிறகு அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ அமைப்புகள் நகராட்சிகளில் வேலை வாய்ப்பு வழங்கியதில் முறைகேடு நடந்தது குறித்து விசாரணை நடத்தி வந்தது.

