Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      டெல்லி செங்கோட்டை கார் வெடிப்பு சம்பவம்- புதிய சிசிடிவி காட்சி வெளியீடு
      X
      டெல்லி

      டெல்லி செங்கோட்டை கார் வெடிப்பு சம்பவம்- புதிய சிசிடிவி காட்சி வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Nov 2025 11:31 AM IST
      • ஜம்மு காஷ்மீர் புல்வாமா பகுதியை சேர்ந்த மருத்துவர் முகமது உமர் என கண்டறியப்பட்டது.
      • காலை வரை 6 மருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்

      டெல்லி செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக புதிய சிசிடிவி காட்சிகள் வௌியாகி உள்ளது.

      செங்கோட்டை அருகே சிக்னலில் நின்ற கார் வெடித்ததில் 13 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் 20-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர்.

      இந்த கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார், காரை ஓட்டி வந்தது ஜம்மு காஷ்மீர் புல்வாமா பகுதியை சேர்ந்த மருத்துவர் முகமது உமர் என கண்டறியப்பட்டது.

      கார் வெடிப்பு சம்பவத்தை நிகழ்த்திய முகமது உமருடன் தொடர்பில் இருந்ததாக பெண் மருத்துவர் உள்ளிட்ட பல மருத்தவர்கள் சிக்கினர்.

      முகமது உமருடன் தொடர்பில் இருந்ததாக இன்று காலை வரை 6 மருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

      தீபாவளி, குடியரசு தினத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் தாக்குதல் நடத்தும் திட்டத்துடன் மருத்துவர்கள் களமிறக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

      டெல்லி கார் வெடிப்பு சிசிடிவி காட்சி car bomb blast CCTV 
      Next Story
      ×
        X