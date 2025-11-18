Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      டெல்லி கார் குண்டு வெடிப்பு - 25 இடங்களில் ED சோதனை
      X

      டெல்லி கார் குண்டு வெடிப்பு - 25 இடங்களில் ED சோதனை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Nov 2025 10:31 AM IST
      • 25 இடங்களில் அதிகாலை முதல் சோதனை நடைபெறுகிறது.
      • சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

      டெல்லி கார் குண்டு வெடிப்பு தாக்குதலை அடுத்து தலைநகரம் முழுவதும் 25 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

      தாக்குதல் தொடர்பாக சிக்கிய மருத்துவர்கள் வேலை பார்த்த அரியானா அல்ஃபாலா பல்கலை தலைமை அலுவலகம் உள்ளிட்ட 25 இடங்களில் அதிகாலை முதல் சோதனை நடைபெறுகிறது.

      டெல்லி தாக்குதல் தொடர்பாக நடந்த சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

      ED Raid NIA Probe டெல்லி கார் வெடிப்பு அமலாக்கத்துறை சோதனை என்ஐஏ விசாரணை 
      Next Story
      ×
        X