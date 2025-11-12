என் மலர்
டெல்லி கார் வெடிப்பு: டி-சர்ட், டாட்டூ மூலம் உடல்களின் அடையாளம் கண்டுபிடிப்பு
- கார் குண்டு வெடிப்பில் பலியானோரின் உடல்களை அடையாளம் காணும் பணி நடந்து வருகிறது.
- அமர் கட்டாரியா தந்தை, அந்த உடல் தனது மகன்தான் என்று உறுதிப்படுத்தினார்.
டெல்லியில் கார் குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்தில் 13 பேர் பலியானார்கள். அவர்களை அடையாளம் காணும் பணி நடந்து வருகிறது.
இதில் டி-சர்ட், உடலில் இருந்த டாட்டூ மூலம் உடல்களை குடும்பத்தினர் அடையாளம் கண்டுபிடித்து வருகின்றனர்.
தாக்குதலில் பலியான தொழில் அதிபர் அமர் கட்டாரியா, தனது கையில் தாய், தந்தை குறித்து பச்சை குத்தியிருந்தார். அதை வைத்து அமர் கட்டாரியா தந்தை, அந்த உடல் தனது மகன்தான் என்று உறுதிப்படுத்தினார்.
அதேபோல் ஜூம்மான் என்பவரின் உடலை அவர் அணிந்திருந்த டி-சர்ட்டை வைத்து குடும்பத்தினர் கண்டுபிடித்தனர்.
இதுதொடர்பாக அவரது உறவினர் கூறும்போது, "ஜூம்மானின் உடல் மோசமாக சேதமடைந்தது. அவரது டி-சர்ட் மூலம் நாங்கள் அவரை அடையாளம் கண்டோம்" என்றார்.
