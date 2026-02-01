என் மலர்
இந்தியா
Union Budget 2026: மத்திய பட்ஜெட் அரசியல் சவால்களுக்கு ஒரு தீர்வையும் வழங்கவில்லை - மல்லிகார்ஜூன கார்கே
- சிறுபான்மை சமூகங்களுக்கு எந்த ஆதரவையும் வழங்கவில்லை.
- திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் விளைவு என்ன?
மத்திய பட்ஜெட் 2026 பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு எந்த தீர்வையும் வழங்கவில்லை என காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள X தள பதிவில்,
"மோடி அரசாங்கத்திடம் யோசனைகள் தீர்ந்துவிட்டன. பட்ஜெட் 2026 இந்தியாவின் பல பொருளாதார, சமூக மற்றும் அரசியல் சவால்களுக்கு ஒரு தீர்வையும் வழங்கவில்லை.
"திட்டச் செயல்பாடு முறை" இப்போது "சவாலான பாதை" ஆகிவிட்டது.
"சீர்திருத்த விரைவு ரயில்" எந்த "சீர்திருத்த" சந்திப்பிலும் அரிதாகவே நிற்கிறது.
இறுதி விளைவு: கொள்கை தொலைநோக்கு பார்வை இல்லை, அரசியல் உறுதிப்பாடு இல்லை.
நமது அன்னமிடும் விவசாயிகள் இன்னும் அர்த்தமுள்ள நலத்திட்ட ஆதரவு அல்லது வருமான பாதுகாப்பு திட்டத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள்.
சமத்துவமின்மை பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் காணப்பட்ட நிலைகளை தாண்டிவிட்டது, ஆனால் பட்ஜெட் அதை பற்றி குறிப்பிடக்கூட இல்லை. பட்டியல் சாதி, பழங்குடியினர், இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர், பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினர் மற்றும் சிறுபான்மை சமூகங்களுக்கு எந்த ஆதரவையும் வழங்கவில்லை.
நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை மேலும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். ஆனால் கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் உள்ள மாநில அரசுகளுக்கு அவை எந்த நிவாரணத்தையும் வழங்குவதாக தெரியவில்லை. கூட்டாட்சித் தத்துவம் பலியாகிவிட்டது," என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், மத்திய பட்ஜெட்டில் என்னென்ன இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் பட்டியலிட்டு விளக்கியுள்ளார்.
அதில், "- உற்பத்தித் துறை: புத்துயிர் பெறுவதற்கான உத்தி இல்லை; 13% என்ற நிலையிலேயே தேங்கி நிற்கிறது. "மேக் இன் இந்தியா" எங்கே?
- வேலைவாய்ப்புகள்: நமது இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பு திறனுக்காகவோ அல்லது பணியிடங்களில் பெண்களின் பங்கேற்பை அதிகரிப்பதற்காகவோ எந்த ஒரு தீவிர திட்டமும் இல்லை. முந்தைய பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் விளைவு என்ன?
- ஏற்றுமதி/வர்த்தகம்: ஏற்றுமதி சரிவு, கட்டண அபாயங்கள், வர்த்தக பற்றாக்குறை, சுருங்கி வரும் உலகளாவிய பங்கு ஆகியவற்றிற்கு எந்த பதிலும் இல்லை. வீழ்ச்சியடைந்து வரும் ரூபாய்க்கு ஏதேனும் திட்டம் உள்ளதா?
- ஏழை மற்றும் நடுத்தர வர்க்கம்: பணவீக்கத்திலிருந்து நிவாரணம் இல்லை; சேமிப்பு குறைகிறது, கடன் அதிகரிக்கிறது, ஊதியம் தேக்கமடைந்துள்ளது. நுகர்வோர் தேவையை மீண்டும் தூண்டுவதற்கு ஏன் எந்த யோசனையும் இல்லை?
- தனியார் முதலீடு: நம்பிக்கைக்குரிய சமிக்ஞை இல்லை - அந்நிய நேரடி முதலீடு மற்றும் ஊதிய தேக்கம் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன. ஏன் சிறிய மாற்றங்கள் மட்டும், கட்டமைப்பு சீர்திருத்தங்கள் இல்லை?
- உள்கட்டமைப்பு: வாக்குறுதிகள் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகின்றன, செயல்பாடு இல்லை - நகரங்கள் இன்னும் வாழத் தகுதியற்றவையாகவே உள்ளன. எப்போது நமக்கு "ஸ்மார்ட் சிட்டிகள்" அல்லது வாழ தகுதியான நகரங்கள் கிடைக்கும்?
- சமூக பாதுகாப்பு: சமூக பாதுகாப்பு, நலத்திட்டங்கள் குறித்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அறிவிப்பும் இல்லை. மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்திற்கு பதிலாக வந்த புதிய சட்டத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து ஒரு வார்த்தைகூட இல்லை. ஏன்?
இந்த பட்ஜெட் எந்தத் தீர்வுகளையும் வழங்கவில்லை, கொள்கையின்மை மறைக்க முழக்கங்களை கூட வழங்கவில்லை!" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.