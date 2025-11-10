என் மலர்
இந்தியா
டெல்லி செங்கோட்டை அருகே கார் குண்டு வெடிப்பு - ஒருவர் உயிரிழப்பு, 3 பேருக்கு காயம்
- செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையத்தின் கேட் எண் 1 அருகே ஒரு காரில் குண்டு வெடிப்பு ஏற்பட்டது
- மூன்று முதல் நான்கு வாகனங்கள் தீப்பிடித்து சேதமடைந்தன
டெல்லி செங்கோட்டை மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் நுழைவு வாயில் அருகே காரில் மாலை 6.50 மணியளவில் வெடிப்பு நடந்துள்ளது. இந்த குண்டுவெடிப்பில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் 3 பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அங்கிருந்த சில வாகனங்கள் இந்த வெடிப்பால் தீப்பிடித்துள்ளன. 7 தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்துள்ளன
காவல் உயரதிகாரிகள், NIA அதிகாரிகளும் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Next Story