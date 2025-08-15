Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      உ.பி. சட்டமன்றத்தில் சண்டையிட்ட பாஜக எம்.எல்.ஏ.க்கள்.. வீடியோவை பகிர்ந்து அகிலேஷ் விமர்சனம்
      X
      உத்தரப் பிரதேசம்

      உ.பி. சட்டமன்றத்தில் சண்டையிட்ட பாஜக எம்.எல்.ஏ.க்கள்.. வீடியோவை பகிர்ந்து அகிலேஷ் விமர்சனம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Aug 2025 9:25 PM IST (Updated: 15 Aug 2025 9:25 PM IST)
      • ஸ்ரீவத்சவாவை நோக்கி விரைந்த சவுத்ரியை, மற்ற எம்.எல்.ஏ.க்கள் தடுத்து நிறுத்தினர்.
      • இதுபோல் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொள்ளும் தலைவர்களை ஆதரிக்கிறீர்களா என்று அகிலேஷ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

      உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத்தில் மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் போது பாஜக எம்எல்ஏக்கள் சண்டையிட்ட காட்சிகள் வைரலாகி வருகிறது.

      எம்எல்ஏ ராஜேஷ் சவுத்ரிக்கும், சவுரப் ஸ்ரீவஸ்தவாவுக்கும் இடையே சண்டை நடந்தது. விஷன் 2047 திட்டம் தொடர்பான விவாதத்தின் போது இந்த மோதல் நடந்தது.

      வாக்குவாதத்தின் போது, ஸ்ரீவத்சவாவை நோக்கி விரைந்த சவுத்ரியை, மற்ற எம்.எல்.ஏ.க்கள் தடுத்து நிறுத்தினர்.

      சட்டமன்றத்தில் பாஜக சார்பில் யார் பேசுவது என்ற சர்ச்சையால் இந்தப் பிரச்சினை ஏற்பட்டது.

      இருவரும் வாக்குவாதம் செய்யும் வீடியோவை அகிலேஷ் யாதவ் தனது எக்ஸ் இல் வெளியிட்டார். இதுபோல் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொள்ளும் தலைவர்களை ஆதரிக்கிறீர்களா என்று அகிலேஷ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

      பாஜக எம்எல்ஏ சட்டமன்றம் அகிலேஷ் யாதவ் bjp mla Legislative Assembly Akhilesh Yadav 
      Next Story
      ×
        X