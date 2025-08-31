Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      காஷ்மீரில் ஆயுதங்களுடன் 2 பயங்கரவாதிகள் கைது
      X
      ஜம்மு காஷ்மீர்

      காஷ்மீரில் ஆயுதங்களுடன் 2 பயங்கரவாதிகள் கைது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்31 Aug 2025 4:57 PM IST
      • பூஞ்சில் மாவட்டத்தில், ஆயுதங்களுடன் 2 பயங்கரவாதிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
      • பயங்கரவாதிகளுடன் 2 துப்பாக்கிகளும், சில வெடி மருந்துகளும் கைப்பற்றப்பட்டன.

      ஜம்மு- காஷ்மீரின் எல்லை மாவட்டமான பூஞ்சில் ஆயுதங்களுடன் 2 பயங்கரவாதிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

      சோதனையின் போது அகமதாபாத்தை சேர்ந்த தாரிக் ஷேக் மற்றும் சேம்பர் கிராமத்தை சேர்ந்த ரியாஸ் அகமது ஆகிய பயங்விரவாதிகளை போலீசார் கைது செய்தனர்.

      அவர்களிடம் இருந்து 2 துப்பாக்கிகளும், சில வெடி மருந்துகளும் கைப்பற்றப்பட்டன.

      காஷ்மீர் பயங்கரவாதிகள் கைது Terrorist Kashmir கைது Arrest 
      Next Story
      ×
        X