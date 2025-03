தாம்பத்திய பதட்டம்!

முதன் முதலில் தாம்பத்திய வாழ்க்கைக்கு போகும் போது, நம்மில் பலருக்கு ஏற்படும் தடுமாற்றம். ஒருவரை ஒருவர் திருப்தி செய்திட வேண்டுமே எங்கிற கவலை எல்லாம் எவ்ளோ மன அழுத்தத்தை கொடுக்கும்ன்னு அவசியம் புரிஞ்சிக்கணும் இல்லியா…?

சில விசயங்களை ரொம்ப எளிதா செய்துட்டு போய்டுவோம். ஆனால் அதே விசயத்தை யாரையாவது இம்ப்ரெஸ் பண்ண கூடுதல் கவனமெடுத்து செய்தோம்ன்னா, அப்போ பார்த்து சொதப்பிடும். சரியா வராது..! இது ஏன்னா.. 'சரியா செய்யனுமே' என்கிற பதட்டம்.

எக்ஸாம் ஹால், மேடை பேச்சு, விளையாட்டு போட்டிகள் மாதிரி பல இடங்களில் சொதப்பிய அனுபவம் நம்ம எல்லோருக்கும் இருக்கும். இதே Anxiety நம்ம செக்ஸ் பார்ட்னரை அதிகமா இம்ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டிய இடமான படுக்கை அறையில் நுழைந்ததுன்னா தாம்பத்தியம் ஒரு வில்லங்கம் ஆகிடும்.

பொதுவா கலவி ஒரு ஜாலி மேட்டர். ஆனால், சில நேரங்களில் ஒருவித பதட்டம் சேர்ந்து சொதப்பி அது பெரிய இம்சை ஆகிடும். A kiss can start, A kiss can End the relationship'ன்னு சொல்வாங்க. அக்மார்க் உண்மை. பதட்டம் இல்லாமல் அணுகுபவர்களுக்கு முத்தம் ஆரம்பமாகவும். பதட்டத்தோட அனுகுபவர்களுக்கு அதுவே முடிவாகவும் இருக்க கூடும்.

ஆண் பெண் இருவருக்குமே இந்த பதட்டம் வரக்கூடியது தான். பெண்களுக்கு, "தான் அழகா இருக்கோமா? குண்டா இருக்கோமா? அவனுக்கு தன்னை பிடிக்காம போய்டுமா? மாதிரியான எண்ணங்களும், ஆண்களுக்கு, "தன்னால் செயல்பட முடியாமல் போய்டுமா? விரைவில் சோர்ந்திடுவோமா? தன்னோட பார்ட்னரை திருப்தி படுத்த இயல்லாமல் போயிடுமா" போன்ற எதிர்மறை எண்ணங்களும் பதட்டத்தை குடுக்கும்.

இயல்பான கலவிக்கு 'செக்ஸ் ஹார்மோன்களான ஈஸ்ட்ரோஜென், டெஸ்டோஸ்டீரோன் தான் உடலில் அதிகமா சுரக்கும். அதே மாதிரி பயம் / பதட்டம் போன்ற சமயங்களில் உடலில் அட்ரினலின் மாதிரி தற்காப்பு (Stress) ஹார்மோன்கள் தான் அதிகமா சுரக்கும். செக்ஸ் ஹார்மோன் இணையோடு கூடுன்னு சொல்லும். ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் சண்டை போடு இல்லேன்னா ஓடு'ன்னு சிக்னல் குடுக்கும். கொஞ்சம் குழம்பி தான் போவோம் இல்லையா…??

உடலில் எந்த குறையும் இல்லாமல் எல்லாம் சரியாக இருந்தும் இந்த மாதிரி 'திருப்தி படுத்தனுமே' என்கிற பதட்டத்தில் சொதப்புவர்கள் தான் அதிகம். இதுக்கு வயது வித்தியாசமே இல்லை. சொல்லப்போனால் சின்ன வயசில் தான் சொதப்பல்கள் அதிகமா இருக்கும். கொஞ்சம் அனுபவம் கிடைச்ச உடனே இந்த பதட்டம் குறைஞ்சிடும்.

ஆனால் சொதப்பிய உடனே பெரும்பாலானோருக்கு முதலில் தங்கள் உடல் மீது தான் சந்தேகம் வரும். ஏன்னா சமூகம் நம்மளை அப்படி டியூன் பண்ணிருக்கு. நரம்பு தளர்ச்சி, ஆண்மை குறைவுன்னு ஏதேதோ பேர் வச்சு நம்மை குழப்பி வச்சிருக்கு. எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. சின்ன பதட்டம் அவ்ளோ தான். ரிலாக்ஸா அணுகினால் இது ஒரு பிரச்சனையே இல்லைன்னு புரிஞ்சிக்கலாம்.

நம்மில் பலர், எதிர் பாலரிடம் பழகாமல் கற்பனையில் அவர்களை பற்றிய ஒரு பிம்பம் வைத்திருப்போம். அது பெரும்பாலும் தவறாக தான் இருக்கும். அங்க தான் நாம முதல்ல தடுமாறுறோம். பயமும், குழப்பமுமாகவா வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க முடியும்…? தெளிவும் மகிழ்ச்சியும் வேண்டாமா??

ஜெய்த்தே ஆக வேண்டும் என்ற ராணுவ தயார் நிலையில் அணுகாமல் முதலில் இன்டிமசியை ஏற்படுத்திக்கனும். அதுக்கு இதை தான் செய்வதுன்னு இல்லை.. காதல் விளையாட்டில் என்ன வேணா செய்யலாம். பார்ட்னருக்கு குடுக்கும் மசாஜ், பரஸ்பரம் செய்து கொள்ளும் தீண்டல்கள், இது மாதிரி உடலினை பற்றிய கூச்சம் தயக்கம் எல்லாம் விட்டுட்டு மற்றவர் உடலை ஆராய தொடங்குங்கள்ன்னு மன நல மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க.

தாம்பதியம் பற்றி நீங்கள் அறிந்தது புரிந்தது எல்லாம் தவறு. புதிதாக கற்றுக் கொள்ள தொடங்குங்கள்ன்னு சொல்றாங்க. முக்கியமா பார்ட்னரோட ரசனை, உடல் மொழி, உடல் அங்கங்கள் எல்லாவற்றையும் ரசிக்கவும் ரசிச்சா மட்டும் போதாது, கண்டிப்பா வாய் விட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லணும். இது அவரை மேலும் உற்சாகமா இயங்க வைக்கும். 'இணைக்கு பிடிச்சிருக்கு' என்பது தான் பதட்டத்தை போக்கும் வெற்றிக்கான தாரக மந்திரம்.

பல பெண்களுக்கு இருக்கும் எண்ணம், தான் உடையை கழட்டினாலே போதும். ஆண் தயாராகிடுவான் என்பது. உண்மை இல்லை ! ஆணை புகழும் வார்த்தைகள் அவனை மேலும் உற்சாகத்துடன் ஈடுபடுத்தும். வார்த்தை இல்லையா..? பிரச்சனை இல்லை. உடல் மொழியில் காட்டுங்கள். இறுக்கி அணைப்பது, நகத்தால் கீறுவது, கடிப்பது, மாதிரி மறைமுகமாக உற்சாகப்படுத்தலாம். பதட்டமே இல்லாமல் செயல்படுவான். எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாமல் தேமேன்னு இருப்பது ஆணை எமோஷனலாக கொலை செய்வதற்கு சமம். அப்படி தேமேன்னு இருக்கிற பெண்ணிடமும் விடாமல் முண்டி அடிப்பது அந்த பெண்ணை ரேப் செய்வதற்கு சமம். இதுக்கு இரண்டு பேரும் சும்மா இருக்கலாம்.

ஆமா, சும்மா இருப்பது முக்கியம். சரியான 'வேவ் லெங்க்த்' கிடைக்கிற வரை காதலில் திளைத்து முன்னேறி கூடலுக்கு செல்லும் வரை சும்மா இருப்பது முக்கியம். மறுபடி மறுபடி முயற்சி செய்து தோற்பது இருவருக்கும் பதட்டத்தை அதிகரிக்கும். பதட்டம் மேலும் மேலும் தோல்வியை கொண்டு வரும். ஒரு 15 நாள் கலவி பற்றிய சிந்தனைக்கே செல்லாமல் அமைதியாக மற்ற வேலையை பார்த்து விட்டு ரிலாக்ஸா பேசி சிரித்து மகிழலாம். சேர்ந்து சினிமா, கோவில் பாடல்கள் ரசிக்கலாம். சீண்டிக்கலாம், இடிச்சுக்கலாம்… காதல் வலுப்பெற காத்திருந்து கலவிக்கு மனதை தயார் செய்யலாம்.

-டாக்டர் எம். சரவணக்குமார்