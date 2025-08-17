Live
      காடையூரில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்
      திருப்பூர்

      காடையூரில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Aug 2025 5:48 PM IST
      • காடையூர் துணை மின் நிலையத்தில் நாளை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி நடைபெற உள்ளது.
      • மேட்டுப்பாரை, பொன்னாங்காளி வலசு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தப்பட உள்ளது.

      காங்கயம்:

      காடையூர் துணை மின் நிலையத்தில் நாளை (திங்கட்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி நடைபெற உள்ளது.

      இதையொட்டி காடையூர், கவுண்டம்பாளையம், இல்லியம்புதூர், பசுவமுபண்வலசு, சடையபாளையம், சம்பந்தம்பாளையம், மேட்டுப்பாரை, பொன்னாங்காளி வலசு ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்சாரம் நிறுத்தப்பட உள்ளது என்று காங்கயம் மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

