      வாா்னா் பிரதா்ஸ் நிறுவனத்தை வாங்கும் முடிவைக் கைவிட்டது நெட்பிளிக்ஸ்
      டெல்லி

      வாா்னா் பிரதா்ஸ் நிறுவனத்தை வாங்கும் முடிவைக் கைவிட்டது நெட்பிளிக்ஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Feb 2026 5:21 AM IST
      • ஹாலிவுட்டின் மிக பழமையான தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்று வார்னர் பிரதர்ஸ் டிஸ்கவரி.
      • பாராமவுண்ட் ஸ்கைடான்ஸ் நிறுவனம் வாா்னா் பிரதா்ஸை வாங்குவது கிட்டத்தட்ட உறுதியானது.

      புதுடெல்லி:

      ஹாலிவுட்டின் மிக பழமையான தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான வார்னர் பிரதர்ஸ் டிஸ்கவரியின் திரைப்பட, தொலைக்காட்சிப் பிரிவுகளையும் அதன் ஸ்ட்ரீமிங் பிரிவையும் வாங்குவதற்காக ஒப்பந்தம் போடப்படும் என நெட்ப்ளிக்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்தது. இந்த ஒப்பந்தம் இந்திய மதிப்பில் கிட்டத்தட்ட 7 லட்சம் கோடி ரூபாய்.

      இந்நிலையில், வாா்னா் பிரதா்ஸ் டிஸ்கவரி தயாரிப்பு நிறுவனத்தை வாங்கும் போட்டியில் இருந்து விலகுகிறோம் என நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரபூா்வமாக அறிவித்துள்ளது.

      இதனால், பாராமவுண்ட் ஸ்கைடான்ஸ் நிறுவனம் சுமாா் 11,100 கோடி டாலா் மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்தின் மூலம் வாா்னா் பிரதா்ஸை வாங்குவது கிட்டத்தட்ட உறுதியானது. சிஎன்என் உள்ளிட்ட முன்னணி ஊடகங்கள் மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க திரைப்பட ஸ்டுடியோக்கள் இனி பாராமவுண்ட் ஸ்கைடான்ஸ் நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும்.

      பாராமவுண்ட் நிறுவனம் தற்போது குறிப்பிட்டுள்ள விலைக்கு வாா்னா் பிரதா்ஸை வாங்குவது லாபகரமாக இருக்காது. எங்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலையைச் சரியாகக் கையாள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த முடிவை எடுத்தோம் என நெட்பிளிக்ஸ் நிா்வாகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

