என் மலர்
சமையல்
சுவையான சிக்கன் ஈரல் வறுவல்
- ஈரலைச் சுத்தம் செய்து துண்டுகளாக நறுக்கிக் கழுவிப் பிழிந்து கொள்ளுங்கள்.
- ஈரல் துண்டுகளை அதிக நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது.
தேவையான பொருட்கள்:
கோழி ஈரல் - அரைக் கிலோ
சின்ன வெங்காயம் - 50 கிராம்
பூண்டு - 8 பல்
பட்டை - 2
இஞ்சி - 1 துண்டு
தேங்காய்த் துருவல் - 3 தேக்கரண்டி
கிராம்பு - 4
சோம்பு - 1 தேக்கரண்டி
எலுமிச்சம் பழச்சாறு - 1 மேசைக்கரண்டி
எண்ணெய் - 1 மேசைக்கரண்டி
மிளகாய்த்தூள் - 2 தேக்கரண்டி
தனியா தூள்- 1 தேக்கரண்டி
மஞ்சள் தூள் - ½ தேக்கரண்டி
கொத்தமல்லித் தழை, கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு
உப்பு- தேவையான அளவு
செய்முறை:
* இஞ்சி, பூண்டு ஆகியவற்றை விழுதாக அரைத்துக்கொண்டு, தேங்காய்த் துருவலுடன் கிராம்பு, சோம்பு, பட்டை ஆகியவற்றைச் சேர்த்து நீர் தெளித்து அரைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
* அந்த துண்டுகளை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு இஞ்சி விழுது, பூண்டு விழுது, மஞ்சள் தூள், எலுமிச்சம்பழச் சாறு ஆகியவற்றைச் சேர்த்துப் பக்குவமாகப் புரட்டிவிட்டு ஊற வையுங்கள்.
* வெங்காயத்தைத் தோலுரித்துக்கொள்ள வேண்டும்.
* அடுப்பில் இருப்புச் சட்டியை வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி அது காய்ந்ததும், வெங்காயத்தைத் தட்டிப் போட்டு வதக்குங்கள்
* பிறகு ஈரல் துண்டுகளை மசாலாவுடன் கொட்டி, அரைத்து வைத்திருக்கும் தேங்காய்க் கலவையைப் போட்டு உப்பு சேர்க்கவும். அரை கப் நீர் ஊற்றி, ஒரு தட்டால் மூடி வைத்து வேகவிடுங்கள்.
சுவையான ஈரல் வறுவல் ரெடி!