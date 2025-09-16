Live
      சுவையான சிக்கன் ஈரல் வறுவல்
      சுவையான சிக்கன் ஈரல் வறுவல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Sept 2025 9:40 AM IST
      தேவையான பொருட்கள்:

      கோழி ஈரல் - அரைக் கிலோ

      சின்ன வெங்காயம் - 50 கிராம்

      பூண்டு - 8 பல்

      பட்டை - 2

      இஞ்சி - 1 துண்டு

      தேங்காய்த் துருவல் - 3 தேக்கரண்டி

      கிராம்பு - 4

      சோம்பு - 1 தேக்கரண்டி

      எலுமிச்சம் பழச்சாறு - 1 மேசைக்கரண்டி

      எண்ணெய் - 1 மேசைக்கரண்டி

      மிளகாய்த்தூள் - 2 தேக்கரண்டி

      தனியா தூள்- 1 தேக்கரண்டி

      மஞ்சள் தூள் - ½ தேக்கரண்டி

      கொத்தமல்லித் தழை, கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு

      உப்பு- தேவையான அளவு

      செய்முறை:

      * இஞ்சி, பூண்டு ஆகியவற்றை விழுதாக அரைத்துக்கொண்டு, தேங்காய்த் துருவலுடன் கிராம்பு, சோம்பு, பட்டை ஆகியவற்றைச் சேர்த்து நீர் தெளித்து அரைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

      * ஈரலைச் சுத்தம் செய்து துண்டுகளாக நறுக்கிக் கழுவிப் பிழிந்து கொள்ளுங்கள்.

      * அந்த துண்டுகளை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு இஞ்சி விழுது, பூண்டு விழுது, மஞ்சள் தூள், எலுமிச்சம்பழச் சாறு ஆகியவற்றைச் சேர்த்துப் பக்குவமாகப் புரட்டிவிட்டு ஊற வையுங்கள்.

      * வெங்காயத்தைத் தோலுரித்துக்கொள்ள வேண்டும்.

      * அடுப்பில் இருப்புச் சட்டியை வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி அது காய்ந்ததும், வெங்காயத்தைத் தட்டிப் போட்டு வதக்குங்கள்

      * பிறகு ஈரல் துண்டுகளை மசாலாவுடன் கொட்டி, அரைத்து வைத்திருக்கும் தேங்காய்க் கலவையைப் போட்டு உப்பு சேர்க்கவும். அரை கப் நீர் ஊற்றி, ஒரு தட்டால் மூடி வைத்து வேகவிடுங்கள்.

      * ஈரல் துண்டுகளை அதிக நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது. ஆகையால் அவை வெந்ததும் உடனே அடுப்பிலிருந்து இறக்கிவிட வேண்டும்.

      சுவையான ஈரல் வறுவல் ரெடி!

