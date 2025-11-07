Live
      ஹரிஷ் ராய் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய யாஷ்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Nov 2025 8:55 AM IST
      • தொடர் சிகிச்சையில் இருந்து வந்த ஹரிஷ் ராய் நேற்று காலமானார்.
      • அவரது மறைவுக்கு திரையுலகினர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

      'கே.ஜி.எப்.' மற்றும் உபேந்திரா இயக்கத்தில் சிவராஜ் குமார் நடிப்பில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற 'ஓம்' படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர் ஹரிஷ் ராய். இவருக்கு அடிக்கடி மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு வந்த நிலையில், அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.

      பெங்களூருவில் உள்ள அரசு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் ஹரிஷ் ராய்க்கு நுரையீரலில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் தொடர் சிகிச்சையில் இருந்து வந்த ஹரிஷ் ராய் நேற்று காலமானார். அவரது மறைவுக்கு திரையுலகினர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

      இதனிடையே, நடிகர் யாஷ் மறைந்த ஹரிஷ் ராய் உடலுக்கு நேரில் சென்று இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினார். மேலும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் ஆறுதல் கூறினார்.

      கன்னட சினிமாவில் மூத்த நடிகராக இருந்த ஹரிஷ் ராய் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்து உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

