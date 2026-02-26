என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
யார் இந்த பூவோ..!- மெண்டல் மனதில் படத்தின் பாடல் லிரிக்கல் வீடியோ வெளியீடு
செல்வராகவன் மற்றும் ஜி.வி.பிரகாஷ் இணைந்து பணியாற்றும் மூன்றாவது படம் இதுவாகும்.
செல்வராகவன் இயக்கத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள படம் 'மெண்டல் மனதில்'. 'ஆயிரத்தில் ஒருவன்', 'மயக்கம் என்ன' படங்களுக்கு பிறகு செல்வராகவன் மற்றும் ஜி.வி.பிரகாஷ் இணைந்து பணியாற்றும் மூன்றாவது படம் இதுவாகும். இருப்பினும் செல்வராகவனின் இயக்கத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிக்கும் முதல் படமாகும்.
இந்த நிலையில், 'மெண்டல் மனதில்' படத்தின் முதல் பாடலான 'உயிரே உயிரே' வெளியாகியுள்ளது. இதுதொடர்பான புரோமோ வீடியோ சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது.
இதனிடையே, ஜி.வி.பிரகாஷின் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள 'லக்கி தி சூப்பர் ஸ்டார்' படம் நேற்று முதல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
