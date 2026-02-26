Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      யார் இந்த பூவோ..!- மெண்டல் மனதில் படத்தின் பாடல் லிரிக்கல் வீடியோ வெளியீடு
      X

      யார் இந்த பூவோ..!- மெண்டல் மனதில் படத்தின் பாடல் லிரிக்கல் வீடியோ வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Feb 2026 12:37 PM IST (Updated: 26 Feb 2026 12:37 PM IST)
      செல்வராகவன் மற்றும் ஜி.வி.பிரகாஷ் இணைந்து பணியாற்றும் மூன்றாவது படம் இதுவாகும்.

      செல்வராகவன் இயக்கத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள படம் 'மெண்டல் மனதில்'. 'ஆயிரத்தில் ஒருவன்', 'மயக்கம் என்ன' படங்களுக்கு பிறகு செல்வராகவன் மற்றும் ஜி.வி.பிரகாஷ் இணைந்து பணியாற்றும் மூன்றாவது படம் இதுவாகும். இருப்பினும் செல்வராகவனின் இயக்கத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிக்கும் முதல் படமாகும்.

      இந்த நிலையில், 'மெண்டல் மனதில்' படத்தின் முதல் பாடலான 'உயிரே உயிரே' வெளியாகியுள்ளது. இதுதொடர்பான புரோமோ வீடியோ சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

      இதனிடையே, ஜி.வி.பிரகாஷின் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள 'லக்கி தி சூப்பர் ஸ்டார்' படம் நேற்று முதல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

      ஜிவி பிரகாஷ்குமார் மெண்டல் மனதில் செல்வராகவன் selvaragavan GV Prakash Kumar 
      Next Story
      ×
        X