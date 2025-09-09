என் மலர்
சிவகார்த்திகேயனின் அடுத்து வரும் படங்களை இயக்கும் இயக்குநர்கள் யார்?
பிரபல இயக்குனர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயனின் 'மதராஸி' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் வெளியானது. திரைப்படத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுடன் இணைந்து ருக்மிணி வசந்த், விக்ராந்த், வித்யூத் ஜம்வல், பிஜு மேனன், டான்சிங் ரோஸ் சபீர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசை அமைத்துள்ளார். படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவுகள் வேகமாக நடைப்பெற்று வருகிறது.
படத்தை பார்த்த பல திரைப்பிரபலங்கள் பாராட்டி சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். திரைப்படம் இதுவரை 60 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து வருகிறது.
இந்நிலையில் சிவகார்த்திகேயன் அடுத்து நடிக்க இருக்கும் படங்களை பற்றி அவரே ஒரு நிகழ்ச்சியில் கூறியுள்ளார்.
SK25- இப்படத்தை டான் படத்தை இயக்கிய சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்குகிறார். இது ஒரு கமெர்ஷியல் பொழுது போக்கு திரைப்படமாக உருவாக இருக்கிறது. படத்தின் இசையை சாய் அபயங்கர் மேற்கொள்கிறார்.
SK26 - இப்படத்தை வெங்கட் பிரபு இயக்கவுள்ளார். இது ஒரு டைம் டிராவல் கதைக்களத்தில் உருவாக இருக்கிறது. படத்தின் இசையை அனிருத் அல்லது யுவன் மேற்கொள்கின்றனர்.
SK27- இப்படத்தை புஷ்கர்- காயத்ரி இயக்கலாம் அதற்கான பேச்சு வார்த்தை நடந்துக் கொண்டு இருக்கிறது.