என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
அனிருத்துக்கு திருமணம் எப்போது? தந்தை கூறிய பதில்
- ‘கூலி' படத்தில் அவரது பாடல்கள் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றது.
- சமீபத்தில் கூட முக்கிய பிரபலமான ஒருவருடன் திருமணம் என்றெல்லாம் பேசப்பட்டார்.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளராக திகழ்ந்து வரும் அனிருத்துக்கு, ரசிகர் பட்டாளம் ஏராளம். சமீபத்தில் திரைக்கு வந்த 'கூலி' படத்தில் அவரது பாடல்கள் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றது.
அனிருத் அடிக்கடி சர்ச்சையிலும் சிக்கிக் கொள்வது உண்டு. அந்த நடிகையுடன் காதல், இந்த நடிகையுடன் காதல் என்று 'கிசுகிசு'க்களிலும் நிறைய சிக்கி இருக்கிறார். சமீபத்தில் கூட முக்கிய பிரபலமான ஒருவருடன் திருமணம் என்றெல்லாம் பேசப்பட்டார்.
இந்த நிலையில் அனிருத்தின் திருமணம் எப்போது என்பது குறித்து அவரது தந்தையும் நடிகருமான ரவிசந்தர் ராகவேந்தர் கூறியிருக்கிறார்.
நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட அவரிடம் 'அனிருத்து'க்கு எப்போது திருமணம்? என்று கேட்டபோது, "எனக்கே தெரியவில்லை. நான் உங்களிடம் கேட்கலாம் என்று நினைத்திருந்தேன். உங்களுக்கு தெரிந்தால் கட்டாயம் என்னிடம் வந்து சொல்லுங்கள்", என்று கூறினார்.
34 வயதாகும் அனிருத் வெளிநாடுகளிலும் இசை கச்சேரிகள் நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.