      26 வருடங்களுக்கு பிறகு வைரலான வீடியோ: யார் இந்த சத்யன் மகாலிங்கம்?
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Sept 2025 11:16 AM IST
      ரோஜா ரோஜா பாடல் மூலம் கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைத்தளங்களில் அனைவரது கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார் பாடகர் சத்யன் மகாலிங்கம்.

      ரோஜா ரோஜா பாடல் மூலம் கடந்த சில நாட்களாக சமூக வலைத்தளங்களில் அனைவரது கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார் பாடகர் சத்யன் மகாலிங்கம். இவர் 26 வருடங்களுக்கு முன் காதலர் தினம் படத்தில் இடம்பெற்ற ரோஜா ரோஜா பாடலை ஒரு நிகழ்ச்சியில் சத்யன் மகாலிங்கம் பாடினார். அப்போது அவர் பாடிய வீடியோ கடந்த சில நாட்களாக வைரலாகி வருகிறது. 20 வயதில் அந்த ப்மெலடி பாடலை மிகவும் அருமையாக பாடியுள்ளார்.ஆனால் இவருக்கு மெலடி பாடல்கள் பாட அதிகம் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

      வசூல் ராஜா MBBS படத்தில் 'கலக்கப் போவது யாரு', சரோஜா படத்தில் 'தோஸ்து படா தோஸ்து', பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் படத்தில் 'அட பாஸு பாஸு', கழுகு படத்தில் 'ஆம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும்..' உள்ளிட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட ஹிட் பாடல்களை இவர் பாடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      மக்களின் ஆதரவிற்கும் அன்பிற்கும் பெரும் நன்றி தெரிவித்து வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார்.

