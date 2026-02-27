Live
      விஜய் சேதுபதியின் 'காட்டான்' டீசர் வெளியானது!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Feb 2026 7:45 PM IST
      • மார்ச் 27ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரின் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
      • தியாகராஜன் குமாரராஜாவுடன் மீண்டும் இணைந்து பாக்கெட் நாவல் படத்தில் நடித்துவருகிறார்

      ஆண்டவன் கட்டளை' மற்றும் 'கடைசி விவசாயி' படங்களுக்குப் பிறகு விஜய் சேதுபதி மற்றும் மணிகண்டன் கூட்டணியில் புதிதாக உருவாகியுள்ள தமிழ் வெப் சீரிஸ் 'முத்து என்கிற காட்டான்'. விஜய் சேதுபதி தனது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான 'விஜய் சேதுபதி புரொடக்ஷன்ஸ்' மூலம் இதைத் தயாரித்துள்ளார். விஜய் சேதுபதியுடன் மிலிந்த் சோமன், சுதேவ் நாயர், வடிவேல் முருகன் மற்றும் பிக் பாஸ் புகழ் வி.ஜே. பார்வதி ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

      இந்நிலையில் இதன் டீசர் வெளியாகி உள்ளது. விஜய் சேதுபதியின் துண்டிக்கப்பட்ட தலையை வைத்து கதை நகர்வதுபோல் டீசரில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் இரட்டை வேடங்களில் நடித்துள்ளரா எனத் தோன்றுகிறது. வெப் சீரிஸ் மார்ச் 27ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      இதனைத்தவிர தியாகராஜன் குமாரராஜாவுடன் மீண்டும் இணைந்து பாக்கெட் நாவல் படத்தில் நடித்துவருகிறார் விஜய்சேதுபதி. இந்த படத்தில் மாளவிகா மோகனன், கிஷோர் மற்றும் ராஜ் பி ஷெட்டி ஆகியோர் நடிக்கின்றனர்.


      நடிகர் விஜய் சேதுபதி முத்து எங்கிற காட்டான் டீசர் Actor vijay Sethupathi Kaattan Teaser 
